Проекты, меняющие города: в столице стартовал Moscow Urban Forum
В парке "Зарядье" стартовал Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum). Это крупнейший международный конгресс, на который съезжаются эксперты в области архитектуры и строительства со всей планеты. Именно там решается, как будут выглядеть города в будущем. Новинкой этого года станет презентация так называемых "здоровых технологий".
Урбанистический форум в парке "Зарядье" начал свою работу. Обычно в название конгресса организаторы выносят довольно емкий тезис, который и определяет тему дискуссий на эти дни. "Качество жизни. Проекты, меняющие города" — это основная тема московского урбан-форума 2019 года.
Из названия уже становится понятно, что участники будут говорить об улучшении качества жизни каждого жителя мегаполиса. Будут представлены десятки проектов, призванных поменять облик современных городов. Причем предлагать свои варианты развития будут не только строители, чиновники или инвесторы, но и обычные горожане.
"Очень интересен опыт в развитии городских пространств, цифровых решений в области умного города, поскольку Москва имеет реальный опыт во внедрении цифровых решений", — говорит участник форума Алексей Говырин.
Деловая программа форума продлится два дня. С докладами выступят более 300 экспертов по развитию городов и урбанистов. Среди них архитекторы с мировыми именами и мэры столиц, которые сегодня считаются образцами развития крупных городов.
"Участие в форуме может дать новый импульс развитию отношений между Шанхаем и Москвой. Эти города имеют схожую динамику развития, поэтому Шанхаю очень важно поддерживать тесные отношения в этом направлении с Москвой", — объясняет Пэй Сяо, заместитель директора комитета по жилищному устройству и городскому развитию города Шанхай.
Впервые в истории форума состоится конгресс Urban Health (Городское здоровье). На нем будут обсуждать, как сделать так, чтобы развитие мегаполиса не влияло отрицательно на здоровье тех, кто в нем живет.
"Это новый взгляд на то, что мы делаем, чем мы занимаемся, и ради чего мы это делаем. Посмотрим, как те или иные технологии, то или иное развитие города влияет на здоровье города, на здоровье горожан", — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.
Урбанистический форум в Москве впервые провели в 2011 году. Также в рамках форума объявят победителей премии Moscow Urban Forum Community — это специальный приз за лучшие достижения в области городских проектов и инициатив. Когда-то этот приз получил и сам парк "Зарядье", в котором сегодня проходит форум. Также раньше приза были удостоены авторы реконструкции Хохловской площади. В этом году среди номинантов детская площадка "Салют" в парке Горького, проекты реконструкции модельного цеха ЗИЛ, благоустройства парка 50-летия Победы и другие начинания московских архитекторов.
Будет и неофициальная часть форума: гостей ждет более 100 культурных мероприятий — это спектакли, концерты и даже сеанс одновременной медитации. Последний день работы форума 7 июля.
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