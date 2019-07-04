Организаторы Уимблдона оштрафовали теннисиста за провальную игру

Австралийский теннисист Бернард Томич лишился денег за участие в Уимблдоне. Такое решение было принято организаторами турнира "Большого шлема", которые посчитали его игру не соответствующей статусу профессионального спортсмена.

В матче первого круга основной сетки соревнований 26-летний Томич потерпел поражение от французского соперника Жо-Вилфрида Цонги со счетом 2:6, 1:6, 4:6 за 58 минут. Как сообщает Спорт24.Ru эта встреча стала самой короткой в истории Уимблдона за последние 15 лет.

В итоге, в результате такого поражения австралиец был лишен 45 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, он может подать апелляцию на решение организаторов престижного британского турнира по теннису.