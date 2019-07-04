Украинский футболист пообещал "положить москальскую рожу" в матче с "Краснодаром-2"

Украинский футболист Юрий Габовда из венгерского клуба "Халадаш" в преддверии контрольного матча против российского клуба "Краснодар-2" рассказал о своих намерениях в отношении футболистов соперника.

"Завтра играем против "Краснодара" и как минимум одна москальская рожа ляжет, — написал Габовда в своем личном Instagram-аккаунте. – Коэффициент на красную карточку – 1.01. Слава Украине!"

Позже его пост в соцсети был удален.

Габовда является уроженцем Закарпатья. Его первой профессиональной командой были львовские "Карпаты". Позже он выступал в белорусских и венгерских командах. За "Халадаш" в минувшем сезоне он сыграл 30 матчей чемпионата Венгрии, забив один гол.

Встреча между "Халадашем" и "Краснодаром-2" состоится пятого июля.