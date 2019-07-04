Путин и папа Франциск встречаются в прямом эфире

Президент России Владимир Путин встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Впервые визит главы российского лидера транслируется в прямом эфире ВГТРК и телевидения Ватикана.

Встречи понтифика с руководителями российского государства, которые проходили ранее, носили не публичный характер и проходили за закрытыми дверями.

Встреча Путина с Папой Римским Франциском проходит уже в третий раз. До этого понтифик принимал российского лидера в ноябре 2013 и в июне 2015 года.

У входа во дворец, где располагаются папские апартаменты, Владимира Путина встретил почетный караул швейцарских гвардейцев. В покои Папы Римского президента проводила свита церковных сановников папского двора.

Обычно беседа Владимира Путина и понтифика длится на протяжении часа. Папа принимает российского президента в личной библиотеке. Во время встречи предусмотрен также обмен подарками.

Во время прошлой встречи Путин подарил Папе Римскому икону Владимирской Божией Матери. Понтифик, в свою очередь, презентовал майолику с видом на Ватиканские сады.

Две предыдущие встречи завершались приветом от Папы Римского патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.