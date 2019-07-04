Опоздавшие пассажиры избили сотрудника авиакомпании "Победа" до потери памяти

В аэропорту Внуково жестоко избили сотрудника авиакомпании "Победа" — так бурно пассажиры отреагировали после того, как у них сорвался запланированный отпуск в Анапе. Два путешественника прибежали к выходу после того, как посадка была окончена, но лайнер еще не улетел, и стали требовать, чтобы их все-таки пустили на борт. Когда мужчины получили отказ, то пошли разбираться с представителем компании: повалили его на пол и стали пинать ногами. У пострадавшего сотрясение мозга и частичная потеря памяти.

"Он не помнит в деталях, что произошло. Он помнит только, как пришли пассажиры. Уже хулиганами, наверно, их можно назвать, а не пассажирами. Они пришли в представительство и стали требовать, чтобы их довезли к самолету. И больше он ничего не помнит, к сожалению. Он сейчас на больничном, и когда приступит к работе, сказать очень сложно", — рассказала Елена Селиванова, пресс-секретарь авиакомпании "Победа".

Сразу после нападения дебоширы вышли из аэропорта и скрылись на такси. Похоже, поездку на море теперь им придется отложить надолго. Их уже разыскали и вызвали в полицию на допрос.