"Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
Одна из самых закрытых певиц российской эстрады Диана Арбенина накануне своего 45-летия пригласила ведущего "Прямого эфира" Андрея Малахова в свой новый подмосковный дом и раскрыла многие тайны своей жизни.
В эксклюзивном интервью Арбенина признается, что "не святоша, через все прошла".
Вспоминая годы до рождения детей, Диана признается: "Коварство наркотиков в том, что ты не можешь просто взять и соскочить" и говорит, что научилась с этим справляться не сразу.
Она вспоминает, что однажды сорвала концерт в Петербурге – была не в состоянии выступать, а когда ей показали заваленную цветами дверь у зала, она представила свое будущее – что может умереть, и это стало одним из побудительных моментов начать другую жизнь.
Теперь Арбенина ведет здоровый образ жизни и внимательно следит за тем, чтобы ее очаровательные двойняшки, которым уже 9 лет, не слишком часто баловались гаджетами и сидели в Интернете.
Ради того, чтобы у Марты и Артема были отдельные комнаты, она решила переехать из съемной квартиры в центре Москвы за город, в собственный дом. А заодно оборудовать там и студию.
Ремонт в нем еще продолжается, но музыканты уже репетируют в новом помещении.
Рассказывает Арбенина и о том, как проснулся у нее материнский инстинкт, и она поняла, что жизнь – это не только концерты и гулянки.
Тогда она тайно улетела в США, а вернулась уже мамой двойняшек.
Почему у них нет отчества, и Диана не открывает имя отца детей? Почему столь тщательно скрывает свою жизнь даже от друзей? Что говорят коллеги по сцене, которые работали вместе с Арбениной, какими словами ее поздравляют? И состоится ли накануне дня рождения Арбениной примирение со Светланой Сургановой, с которой после ссоры она не общалась много лет?
Эксклюзивное интервью Дианы Арбениной и визит в ее подмосковный дом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин встретился с Папой Римским
- Шойгу назвал причину ЧП на подлодке
- Кокорин и Мамаев уехали отбывать срок в колонию
- Против главы "Автодора" возбуждено уголовное дело
- В Москве дерево убило ребенка на глазах у матери
Самое читаемое
-
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
- Шемякин напомнил Путину о старой фотографии
- 7-летний мальчик умер из-за взорвавшегося в руках мобильника
- ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки
- Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Европарламент может не одобрить министра обороны Германии в качестве главы Еврокомиссии
- Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
- Топ-10 популярных туристических городов в июле и августе этого год
- США вводят пошлины на импорт стали из Вьетнама в размере более 400%
- 6 скандалов вокруг новых кандидатов в руководство Евросоюза
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Простые вопросы: нужно ли обкатывать новый автомобиль в 2019 году?
- За год машины в России подорожали в среднем на 10%
- Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 будет удивлять россиян оснащением
- Новый BMW X6: уже известны цены и дата начала продаж в России
- Авторынок в России вновь упал и никак не может подняться
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Гостить у бабушки и дедушки опасно для ребенка — и вот почему
- Кофе поможет сбросить вес
- Низкий уровень холестерина может спровоцировать инсульт
- Есть вопрос: чем опасно купание в общественном бассейне
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00
-
Подводники действовали геройски
- Судьба 15 жителей Тулуна до сих пор неизвестна
- Украинская фабрика грез в действии
Вести-Москва
-
Дерево рухнуло на песочницу: малыш погиб
- Опоздавшие пассажиры избили сотрудника авиакомпании до потери памяти
- В столице стартовал Moscow Urban Forum
- Самозванки под видом врачей обокрали пенсионеров на 4,6 миллиона рублей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке