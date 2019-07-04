"Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого

Одна из самых закрытых певиц российской эстрады Диана Арбенина накануне своего 45-летия пригласила ведущего "Прямого эфира" Андрея Малахова в свой новый подмосковный дом и раскрыла многие тайны своей жизни.

В эксклюзивном интервью Арбенина признается, что "не святоша, через все прошла".

Вспоминая годы до рождения детей, Диана признается: "Коварство наркотиков в том, что ты не можешь просто взять и соскочить" и говорит, что научилась с этим справляться не сразу.

Она вспоминает, что однажды сорвала концерт в Петербурге – была не в состоянии выступать, а когда ей показали заваленную цветами дверь у зала, она представила свое будущее – что может умереть, и это стало одним из побудительных моментов начать другую жизнь.

Теперь Арбенина ведет здоровый образ жизни и внимательно следит за тем, чтобы ее очаровательные двойняшки, которым уже 9 лет, не слишком часто баловались гаджетами и сидели в Интернете.

Ради того, чтобы у Марты и Артема были отдельные комнаты, она решила переехать из съемной квартиры в центре Москвы за город, в собственный дом. А заодно оборудовать там и студию.

Ремонт в нем еще продолжается, но музыканты уже репетируют в новом помещении.

Рассказывает Арбенина и о том, как проснулся у нее материнский инстинкт, и она поняла, что жизнь – это не только концерты и гулянки.

Тогда она тайно улетела в США, а вернулась уже мамой двойняшек.

Почему у них нет отчества, и Диана не открывает имя отца детей? Почему столь тщательно скрывает свою жизнь даже от друзей? Что говорят коллеги по сцене, которые работали вместе с Арбениной, какими словами ее поздравляют? И состоится ли накануне дня рождения Арбениной примирение со Светланой Сургановой, с которой после ссоры она не общалась много лет?

Эксклюзивное интервью Дианы Арбениной и визит в ее подмосковный дом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".