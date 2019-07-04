Действующая победительница Уимблдона Кербер сложила чемпионские полномочия

Второй раунд третьего в сезоне турнира "Большого шлема" стал камнем преткновения для действующей чемпионки Уимблдона Ангелик Кербер. Немецкая теннисистка уступила в трех партиях американке Лорен Дэвис и завершила выступление на теннисных кортах пригорода Лондона.

Соперницы провели на корте 1 час 54 минуты. Дэвис обыграла Кербер со счетом 2:6, 6:2, 6:1 и вышла в следующий раунд турнира, где встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Напомним, что Ангелика Кербер стала победительницей Уимблдона в 2018 году, обыграв в финале американку Серену Уильямс.