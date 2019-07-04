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Ситуация на Украине 31 минута назад
Пусть бы тебя петух клюнул: Рада начала охоту на ведьм и обучение мату по-украински
Тысячи радикалов устроили в Киеве митинг в поддержку закона о люстрации. Они требуют оставить правила, позволяющие увольнять чиновников за непатриотичность. За продолжение травли неугодных выступил даже гуманист Вакарчук. Свою охоту на ведьм открыла и Верховная рада. Депутаты будут искать и наказывать тех, кто ругается матом.
В Киеве снова устроили самосуд. На этот раз для суда конституционного. Служители Фемиды 4 июля разбирали закон о люстрации. За пять лет политической анефеме предали почти тысячу чиновников из команды Януковича.
"Мы хотим гарантий того, чтобы достижения Майдана никто не отменял", — пояснил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Полсотни депутатов Верховной рады еще в 2015 году требовали признать этот закон неконституционным. Против его отмены выступают националисты и новорожденная партия бывшего президента. Одни с другими едва не подрались.
- Вы притащили сюда россиян!
Петр Порошенко через Facebook созывал на митинг "Европейскую солидарность", но сам из солидарности туда не пошел. Он готовится к выборам.
"Как тебя зовут?" – обращается он к девочке.
— Маша.
"А ты знаешь, как меня зовут?" – решил попиариться на ребенке Порошенко.
— Нет.
Ей подсказывают: "Петро Порошенко".
— Вот!
Бизнесменов не люстрировали. Они сами бежали из страны. Олигарх Коломойский только после проигрыша Порошенко смог вернуться на Украину. В очередном интервью он рассуждает о конфликте на юго-востоке, в который, по его словам, вмешивается Америка, а не Россия. И рассказывает об отношениях с Зеленским: "иногда, редко" держит связь с украинским президентом.
"Я — не официальное лицо. Я — не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукольник. Мы с ним не связаны", — говорит о себе Игорь Коломойский.
Бизнесмен рассуждает о предстоящих выборах в парламент. Его досрочный роспуск был неминуем. Верховная рада под занавес восьмого созыва решила оставить о себе светлую память и чистый язык. Ольга Богомолец внесла законопроект о "дематюкации". Заслуженный врач Украины, она считает сквернословие болезнью.
"Брань — это проявление психической слабости. Мы используем грубости как защиту, когда не хватает профессиональной подготовки для ведения дискуссии", — подчеркивает депутат.
В украинском Минздраве придерживаются другой точки зрения. Даже американка Ульяна Супрун отметила, что нецензурная лексика, порой, оказывается полезной для здоровья. Депутаты и министры на здоровье не жалуются.
"Вы срезали 150 деревьев? Сволочи вы! Сволочи! Подонки конченые! – кричит депутат Олег Ляшко. — Подонки, б***! Ты, п***, их сажал? Ты их сажал, б***? Подонок, б***!"
"Б***-муха", — разводит руками Луценко.
"Если так работает Рада, то мы на*** людей каждый день!" – констатирует Надежда Савченко.
"Рот закрой, коррумпированный губернатор! Ворье, б***!" – обращается к Михаилу Саакашвили глава МВД Украины Арсен Аваков.
— Арсен Борисович, можно без мата? Я призываю вас к вежливости!
"Артист, б***! Циркач!" – бросает на пол стакан Аваков.
Впрочем, Богомолец — не против сквернословия. Ей русский язык претит. Она предлагает ругаться на украинском.
"Бодай би тебе когут копнув! Это украинская ругань! Она чрезвычайно интересна и никаким образом не унижает достоинство другого человека", — призывает депутат Верховной рады Украины Ольга Богомолец.
В переводе это значит, пусть бы тебя петух клюнул. Но даже украинцам смысл такой брани не понятен.
"Ну как тут не материться? – восклицает в ответ депутат Рады Василий Нимченко. — Архитектор этой пирамиды, декоммунизация, деградация общества, люстрация, дематюкация... И сверху поставьте две буквы "П" — или "полный порядок", или... вот такие дела".
Наказание за брань предписано суровое: 15 суток ареста. Депутат Богомолец предлагает материться в специально отведенных местах, например, в палатках для курильщиков, которые скоро установят в Киеве. Видимо, туда придется перенести и заседания Верховной рады, чтобы избежать арестов.
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