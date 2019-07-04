Многодетная семья из Германии нашла убежище в России

Москва предоставила временное убежище многодетной семье Грисбах, заявили в пресс-службе МВД России. Члены этой семьи стали жертвами преследования в Германии. В декабре 2015 года восемь членов семьи Грисбах с детьми от года до пяти лет приехала в Калужскую область из ФРГ по туристической визе. Они сбежали от слишком пристального внимания к себе со стороны немецких социальных служб. Сотрудники соцслужбы угрожали отобрать детей у родителей из-за того, что их дети в школе не посещали уроки сексуального просвещения.

За последние почти четыре года семья Грисбах неоднократно обращались в управления МВД России по Москве и по Калужской области с заявлениями о предоставлении убежища. Но из-за отсутствия подтверждений о преследовании их в Германии, на основании закона "О беженцах" от 19 февраля 1993 года, эти заявления не были удовлетворены. Правомерность принятых территориальными органами МВД России решений была подтверждена судами различных инстанций, отмечает "Интерфакс".

Теперь же решение о предоставлении временного убежища в России в МВД России принято из-за необходимости урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств.

3 июля 2019 года в Малоярославце в квартиру где временно проживает семья ворвались сотрудницы отделения миграционной службы городского ОМВД России. Они требовали от мигрантов регистрацию, которую им не давали. Взрослых и детей доставили в полицию, угрожая им депортацией из России. После этого скандала в дело пришлось вмешаться руководству МВД России и предоставить временное убежище семье после пяти лет мытарств.