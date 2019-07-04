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4 июля 201922:08

РФС признал Лапочкина лучшим арбитром прошедшего сезона

http://soccerplus.ru/

Бюро исполкома Российского футбольного союза признало Сергея Лапочкина лучшим арбитром в сезоне-2018/19. О выборе в пользу 38-летнего судьи из Санкт-Петербурга сообщил официальный сайт РФС.

В минувшем сезоне Лапочкин отсудил в качестве главного арбитра финальный матч Кубка России между московским "Локомотивом" и екатеринбургским "Уралом". Также он работал на играх квалификационного раунда Лиги Европы.

Кроме того, стало известно, что Лапочкину доверено отсудить Суперкубок страны, в котором сыграют "Зенит" и "Локомотив". Встреча между ними состоится 6 июля.

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