ММА. Алексей Буторин подерется с Евгением Егембердиевым на АСА 97

Российский боец смешанного стиля Алексей Буторин проведет бой против представителя Казахстана Евгения Егембердиева в основном карде турнира по ММА АСА 97, который состоится в Краснодаре.

Алексей Буторин за время выступлений в полутяжелой весовой категории одержал 14 побед, 13 из которых добыты нокаутом, а еще одна – судейским решением. В предыдущем поединке он добился победы над испанцем Даниэлем Толедо.

У Егембердиева десять побед. Ранее он нокаутировал экс-чемпиона АСВ Батраза Агнаева.