5 июля 201910:40
Юрий Шатунов экстренно прооперирован
Бывший солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник. Ранее стало известно, что перед концертом в Новороссийске певца увезла "скорая" из-за зубной боли. Однако Шатунов не отменил выступления, отработав четыре шоу на обезболивающих.
Как рассказал "Комсомольской правде" директор исполнителя Аркадий Кудряшов, ситуация оказалась тяжелой, певцу понадобилось экстренное оперативное вмешательство. Сделав рентген, медики обнаружили воспалительный процесс левой гайморовой пазухи.
В клинике артист проведет неделю, после чего ему удалят зуб, с которого началось воспаление.
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