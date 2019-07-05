Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона. Об этом пишет издание Daily Star.

В Лондоне заявили, что такая информация стала бы настоящим кладом для террористов. Британские власти подчеркнули, что очень серьезно относятся к защите персональных данных, и запустили правительственное расследование.

В выброшенной документации — более тысячи страниц: информация об оборудовании, пароли к компьютерным системам и особенности охраны лаборатории. Секретная информация относится к разным периодам времени, начиная с 1980 года, отмечает "Россия 24".

Ранее Виктория Скрипаль предположила, что ее сестра Юлия удерживается в Портон-Дауне. После отравления в марте 2018-го она с отцом (британским шпионом Сергеем Скрипалем) пропали. Позже Виктория сообщила, что произошедшее могло быть инсценировано самим бывшим офицером ГРУ.

Лондон бездоказательно обвиняет в отравлении Москву, которая свою причастность к случившемуся в Солсбери отрицает. Британские власти призывают выдать подозреваемых.