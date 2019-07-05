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5 июля 201914:20

Уволены руководители компании, занимающейся багажом в Шереметьеве

Сразу несколько руководителей "Шереметьево хэндлинг" уволены после проверки транспортной прокуратуры. Работы лишились глава компании, его заместитель по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, начальники службы обработки багажа и службы перронного обслуживая, директор дирекции обработки багажа, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, по требованию прокуратуры на работу с вещами пассажиров отправлены дополнительные силы: 200 сотрудников "Шереметьево хэндлинг", 300 рабочих из других компаний и еще набрано 500 человек, которых планируют устроить на работу.

Также прокуратура возбудила 38 дел о некачественном оказании услуг.


Напомним, в аэропорту Шереметьево продолжаются сбои в выдаче багажа пассажирам. Руководство воздушной гавани объясняет это выросшей в туристический сезон нагрузкой, нехваткой персонала и изменением технологических процессов.

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