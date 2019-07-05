На границе Турции и Сирии взорвалась машина с людьми

В турецкой, в приграничной с Сирией провинции Хатай произошел взрыв автомобиля. Есть погибшие.

Инцидент произошел в городе Рейханлы, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Anadolu. Во взорвавшейся машине находились люди. Известно о двух погибших, также два человека получили ранения. На место происшествия приехали полиция и машины скорой помощи.