Число жертв наводнения в Иркутской области вновь возросло

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 человек. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Он приехал в регион, чтобы оценить урон, нанесенный водой жилым домам и инфраструктуре, пишет агентство РИА Новости.

Также сообщается, что Росгвардия создала специальную группу для помощи пострадавшим. Она состоит из врачей и психологов. При необходимости росгвардейцы помогают доставлять жителем области воду и медикаменты.

Всего в район бедствия переброшены около 500 бойцов Росгвардии с инженерной техникой и авиацией.



Напомним, режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в нескольких районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.