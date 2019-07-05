В Москве пьяный угонщик не смог поломать ворота и перевернулся. Видео

В Новомосковском административном округе житель столицы угнал у матери своего собутыльника автомобиль ВАЗ-2121.

Путь на свободу преграждали ворота, и справиться с ними 31-летнему угонщику, учитывая его нетрезвое состояние, так и не удалось: машина несколько раз таранила препятствие, пока, наконец, взяв хороший разгон, не перевернулась.

Хулиган не пострадал. Мужчина невозмутимо вышиб лобовое стекло, вышел через образовавшееся отверстие и был таков. Порча автомобиля расстроила его 76-летнюю хозяйку, она написала на угонщика заявление, и он был задержан.

Сейчас нарушитель отпущен под подписку о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Нанесенный ущерб составил около 60 тысяч рублей.