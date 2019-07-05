Заправка-факел в Новой Москве: открытое горение ликвидировано

Пожарным удалось сбить факельное горение на газовой заправке в городе Московский (Новая Москва).

"Факельное горение высотой 20 метров сбито, ранг сложности пожара снижен до 1 БИС", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Огонь охватил три резервуара по 20 кубометров топлива в каждом. Пожар угрожал близлежащим постройкам, также была угроза взрыва на станции.

Из ближайшего торгового центра "Новомосковский", который находится в 100 метрах от горящей АЗС, в срочном порядке эвакуировали людей. Движение по Проектируемому проезду № 5562 из-за пожара перекрыли.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Один из них — работник АЗС.

"У них ожоги различной степени тяжести", — рассказал источник в медицинских кругах.