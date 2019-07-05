На Дону началась разработка арктической версии самого грузоподъемного вертолета в мире

В Ростове-на-Дону начали разрабатывать арктическую версию самого грузоподъемного серийного вертолета в мире Ми-26Т2В. Новинку планируют использовать на Крайнем Севере и прибрежных зонах морей Арктики. Для этих целей фюзеляж аппарата будет дополнительно утеплен. Также в нем установят систему обогрева основных агрегатов и специальное оборудование для нагрева и приготовления пищи, сообщает ГТРК "Мурман".

По предварительным данным, первый опытный образец обновленного Ми-26Т2В создадут в 2021 году. Известно, что машина будет иметь две модификации: транспортную и десантную. Напомним, обновленную версию тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2В впервые представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".