Главу испанской разведки отправили в отставку

Испания лишилась своего главного разведчика. 74-летний Феликс Санс Рольдан возглавлял Национальный разведывательный центр (НРЦ) Испании в течение последних десяти лет. Феликс Санс Рольдан не сам ушел в отставку. Его в нее отправили по предложению исполняющей обязанности министра обороны.

Отставку Феликса Санса Рольдана одобрил испанский совет министров, сообщает ТАСС. Уволили главного разведчика не за провинности: отставка является обязательной по истечению предусмотренного законом срока полномочий.

Поскольку все правительство Испании находится в статусе исполняющих обязанности, то назначить нового главу разведки страны невозможно. Временно исполнение обязанностей главы разведки возложено на генерального секретаря испанского разведцентра Паса Эстебана Лопеса.

В мае 2019 года директор Национального разведывательного центра Испании Феликс Санс Рольдан заподозрил в коррупции "почетного короля" Испании Хуана Карлоса I. Он выступил с докладом об этом на парламентской комиссии по гостайнам. Впрочем, все нарушения, в которых был заподозрен бывший король, относятся к тем временам, когда на него как на главу государства распространялась неприкосновенность. Хуан Карлос правил Испанией с 1975 по 2014 год.