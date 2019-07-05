Под грифом "Секретно" и в маске: в Москве арестован помощник полпреда президента

Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева, помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе. Чиновник был задержан 4 июля оперативниками ФСБ. Его подозревают в государственной измене. Наказание за подобное преступление — до 20 лет заключения.

Вопрос о мере пресечения для Александра Воробьева решался здесь в Лефортовский районном суде российской столицы. И к моменту начала заседания о подозреваемом в госизмене было известно немного — только его имя и фамилия.

За полчаса до начала заседания к зданию суда стали подъезжать машины федеральной службы безопасности. В одном из тонированных микроавтобусов с мигалками и находился Александр Воробьев.

В коридоре суда Воробьев появился в сопровождении двух оперативников ФСБ. При этом и сам был в лыжной маске, скрывавшей его лицо. Само судебное заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле имеются сведения составляющие государственную тайну.

При каких условиях было совершено преступление и в чем оно заключалось, ФСБ не афиширует. Единственные подробности, которые не оказались под грифом "Секретно", касаются личности самого Воробьева.

Он является действительным государственным советником третьего класса. С 2010 по 2017 годы был на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. С января 2018 руководил аппаратом помощника президента Николая Цуканова. А в июле 2018 стал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Следствие просило суд отправить Воробьева под стражу на 2 месяца.

Суд арестовал Александра Воробьева до 4 сентября. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.