На Кубани перевернулось судно "Атолл": данные разнятся
Живыми подняты на берег два пропавших без вести пассажира с перевернувшегося в ста метрах от побережья Джубги катамарана "Атолл". Катером и гидроциклом потерявшиеся пассажиры перевернувшегося катамарана доставлены на берег.
Всего на борту судна было 43 человека, отмечает "Интерфакс". Никто при опрокидывании частного прогулочного судна в Черном море у поселка Туапсе Краснодарского края не погиб. Два человека пострадали. Им понадобились реанимация. Одна женщина с аварийного судна находится в тяжелом состоянии. По данным директора пляжа "Джубга" Андрея Андреева два человека погибли при опрокидывании судна в районе Голубой бухты. По его словам, "Атолл" мог быть перегружен. Он отметил, что на прогулочных катамаранах нельзя перевозить более 12 человек.
Спасатели на катерах также догнали уносимые от берега отжимным ветром три катамарана и вернули на берег пляжа "Гринвуд" восьмерых пассажиров плавсредств, среди которых было двое подростков.
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