"Останавливаться нельзя": Украине грозит техногенная катастрофа

Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае того, если на начало отопительного сезона не будет закачано двадцать миллиардов кубометров газа.

Соответствующее заявление Коболев сделал на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас в подземное хранение газа закачано 13,8 миллиарда кубометров газа. Для того, чтобы выйти на целевой объем в двадцать миллиардов, компании необходимо закачивать каждый день по шестьдесят миллионов кубометров. В противном случае, по словам Коболева, это сулит огромный риск техногенной катастрофы, "потому что Украина, без преувеличения, замерзнет".

Глава "Нафтогаз Украины" отметил, что останавливаться в закачивании газа нельзя. "Задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно", — подчеркнул Коболев. По его словам, компания решила отсрочить выплату дивидендов и закачать необходимое количество газа. За это решение глава "Нафтогаз Украины" готов нести персональную ответственность, поскольку "заморозить страну и проиграть новую газовую войну" он считает неприемлемым.

По словам Коболева, он гарантирует, что, если закачать двадцать миллиардов кубометров газа, компания гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона даже в том случае, если Россия прекратит транзит с 1 января 2020 года.

Контакты на поставку и транзит российского газа через Украину, которые действуют сейчас, истекают в конце 2019 года. Пока нет определенности насчет их будущего, как и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите газа в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.