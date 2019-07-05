По делу о мошенничестве арестован основатель "Домашних денег"

В пятницу, 5 июля, по решению Кузьминского суда города Москвы основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгений Бернштам взят под арест по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации представителей суда, фигурант дела заключен под арест до окончания предварительного следствия, установленного на данный момент, на срок 16 суток — до 19 июля текущего года, передает ТАСС.

Ранее Центральный банк Российской Федерации исключил "Домашние деньги" из списка микрофинансовых организаций за неисполнение оферты по обязательствам на сумму более чем 1 миллиард рублей.