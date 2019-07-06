Греческий остров Эвбея захвачен мощным лесным пожаром

В Греции разгорается сильный лесной пожар на острове Эвбея. На тушение бросили 250 человек, 100 единиц техники, 4 самолета и 3 вертолета. Эвакуированы жители четырех деревень, сообщает телеканал "Россия 24".

Полиция уже задержала предполагаемого виновника пожара — мужчина сжигал возле дома траву и ветки, из-за 40-градусной жары огонь быстро распространился по острову.