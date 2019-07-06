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6 июля 201906:10

Суббота в Москве будет дождливой

EPA

В субботу, 6 июля, в столице ожидается облачная дождливая погода с температурой воздуха 16-18 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Ночь в регионе будет облачной с прояснениями, временами будет идти небольшой дождь. Температура в Москве опустится до 9-11 градусов тепла, по области ожидается 7-12 градусов выше нуля, передает ТАСС.

На субботу в связи с сильным ветром Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

 

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