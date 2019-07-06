Молодежный форум "Территория смыслов" впервые стартовал в Подмосковье

Площадка в Солнечногорске собрала тысячи участников со всей страны. На открытии новой платформы "Россия — страна возможностей" побывала корреспондент Арзы Хасьянова.

Пейзаж по-настоящему картинный. Тихая водная гладь и бесконечные зеленые просторы, а за ними бескрайние горизонты, покорять которые собрались участники со всей страны. Молодежный форум "Территория смыслов" дает старт возможностям.

Реализовать себя и добиться поставленных целей — задача максимум. А ради этого преодолеть тысячи километров: не проблема.

Место притяжения в этом году — Солнечногорск. Форум "Территория смыслов" — образовательная площадка, где уникальные идеи воплощаются в реальность.

Помогут в этом опытные наставники. Работа в традиционном формате. Тренд-сессии, мастер-классы и лекции. На прямой связи — министры, политики, лидеры мнений. Вместе с участниками строят мосты навстречу друг к другу.

Каждый день форума для участников это — новые задачи, и новые решения. Но главное — презентовать свой проект. Лучшие работы выберет жюри. Именно они получат денежные гранты на реализацию.

Пятый юбилейный форум собрал тысячи участников. И это только начало. Впереди еще шесть увлекательных смен. "Территория смыслов" – место, где возможно все. Главное — быть в одном ритме, говорить на одном языке. И двигаться только вперед. А в каком направлении, эти ребята точно знают.