Скандал вокруг Гризманна: "Атлетико" клеймит "Барселону"

Руководители мадридского "Атлетико" выступили с официальным заявлением, в котором решительно осуждают действия конкурентов из "Барселоны" и французского форварда Антуана Гризманна, который собирался покинуть стан "матрасников" и перебраться в Каталонию, но пока никуда не едет.

Ситуация вокруг возможного перехода Гризманна в "Барсу" действительно неоднозначная. Француза давно сватали в столицу Каталонии, но после того, как дело было почти решено, вспыли неожиданные "подводные камни": инсайдеры сообщали, что ведущие игроки "Барселоны" против перехода месье Антуана, а также стало известно, что вернуться в стан чемпионов Испании хочет бразилец Неймар.

Ситуация с возможным переходом Гризманна застопорилась и даже грозит остаться неисполненной мечтой нападающего. Боссы "Атлетико" же усмотрели в поведении и "Барсы", и самого футболиста признаки неуважения к цветам мадридистов и разразились публичными обвинениями каталонцев в непоследовательности.

Ключевые слова пресс-релиза "Атлетико" звучат так: "Клуб хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно "Барселоны" – за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с "Атлетико" по ходу сезона по поводу форварда Антуана Гризманна и "Барселоны".

"Атлетико" также подтвердил, что не будет идти навстречу каталонцам в финансовых вопросах перехода, если тот все-таки состоится, сообщает официальный сайт клуба. А также "матрасники" попросили игрока, его сестру-агента и адвоката, в соответствии с их контрактными обязательствами с клубом, появиться в следующее воскресенье на клубной базе, чтобы начать предсезонные сборы с остальными игроками "Атлетико".

"По нашему мнению, [действия "Барселоны"] нарушают правила защищенных периодов переговоров с игроками и влияют на основные правила, определяющие целостность всех спортивных соревнований, а также наносят урон нашему клубу и его болельщикам", – говорится также в заявлении "Атлетико".