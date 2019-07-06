ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Ведущая американская лиша смешанных единоборств UFC провела презентацию своего турнира под номером 242, который пройдет в начале сентября в Абу-Даби и в ходе которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье.

Соперники провели на пресс-рауте в Лас-Вегасе дуэль взглядов, после чего обменялись заявлениями о предстоящем поединке. "Порье – крепкий парень, — сказал Нурмагомедов. –У него больше 20 боев. Я ожидал, что Макс Холлоуэй побьет его, но победил Дастин. У него отличный бокс".

Однако, отметил Хабиб, в последних боях американец дрался лишь с ударниками: "А я могу создать для него проблемы в борьбе. Мне неважно, где проходит бой – в Вегасе или в Абу-Даби. Октагон – это всегда моя территория. Я собираюсь доминировать. Я уважаю соперника, но Порье не на моем уровне. Это будет тяжелая ночь для него. Я буду бороться с ним. Уверен, что он устанет".

Порье был не слишком многословен и также высоко оценил мастерство соперника, а в ответ на предположения Нурмагомедова о своей грядущей форме ответил: "Я не устану, дружище".