Рогозин уточнил, как можно использовать боевые ракеты в гражданских целях

Ракета "Воевода" после снятия с боевого дежурства может использоваться для выведения на орбиту космических аппаратов, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Находясь с визитом на оборонном предприятии "Красмаш" в Красноярске, Рогозин напомнил о существовании технологии утилизации отработавших свое ракет путем пуска с параллельным выведением на орбиту небольших космических аппаратов

Он предложил распространить такой способ на все боевые ракеты, которые выводятся из боевого дежурства, а также на новые разработки. В частности, на испытываемую сейчас ракету "Сармат". Завершающая стадия испытаний этого комплекса начнется в конце 2020 года — в соответствие с ранее утвержденным графиком.