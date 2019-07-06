На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа. К концу июля Минтранс ожидает локального улучшения ситуации в воздушной гавани, а ее кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа.

Данные сроки названы главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом, который провел в Шереметьеве совещание по ситуации с багажом. На нем были рассмотрены основные причины возникновения сбоев с багажом и намечены меры по улучшению ситуации, передает "Интерфакс".

Сообщается, что министр транспорта отметил неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хендлинг". Часть технологических процессов была регламентирована недостаточно подробно, а работа с персоналом организована не на должном уровне, уточнили в ведомстве.

Чтобы стабилизировать ситуацию и снизить пиковые нагрузки в период с 18:00 до 20:00, перераспределяются слоты для использующих Шереметьево авиакомпаний. Из терминала D перенаправляются в другие терминалы по четыре рейса авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер".

Всего будут перераспределены 1157 пассажиров. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок. Также идет перераспределение багажа в терминал E — это порядка 300 мест, проходящих не через терминал D.

Также усилено подразделение по обработке трансферного багажа, дополнительно добавлено около 30 звеньев системы. В результате экономия времени на обработку багажа составит от 10 до 15 процентов.

Также разработано семь мероприятий технического характера для оптимизации работы самой багажной системы, добавили в Минтрансе. Они проходят этап внедрения и за счет них рост пропускной способности багажной системы должен составить порядка 17 процентов.

Ведется также дополнительный набор персонала. Сейчас в плане на прием на работу для полной комплектации штата находится порядка 400 человек.

Ранее после систематических сбоев с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево началась проверка транспортной прокуратуры. Прием жалоб от пострадавших из-за сбоев пассажиров сотрудники ведомства начали прямо в аэропорту.