Полицейские ранили женщину, устроившую пальбу в Чайнатуане Сиэтла. Видео

Полицейский департамент Сиэтла обнародовал кадры с нательных камер патрульных, ранивших женщину – инцидент, попавший на видео, произошел 4 июля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувший четверг правоохранителям стало известно о подозреваемой, устроившей стрельбу в Чайнатауне – квартале, частично заселенном выходцами из Китая.

По словам, очевидцев, дама перемещалась по улице и стреляла в воздух из пистолета.

Патрульные, располагавшие достаточно подробным описанием ее внешности, оперативно обнаружили женщину, которая, однако, отказалась сдаваться. Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение.

В итоге стражи порядка ранили подозреваемую, вооруженную украденным пистолетом, после чего ей была оказана медицинская помощь.

В настоящее время женщина находится в больнице, угрозы для ее жизни нет. В полиции подчеркнули, что после выхода из лечебного учреждения ей предстоит отправиться в окружную тюрьму.