Водитель, сбивший полицейского в Кинешме, стал фигурантом уголовного дела

По факту наезда на сотрудника полиции в Кинешме возбуждено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по Ивановской области.

По данным следствия, в минувшую пятницу, 5 июля, участковый уполномоченный полиции "сделал замечание водителю, совершавшему агрессивные маневры на автомашине, и попросил предъявить документы".

У 19-летнего молодого человека, управлявшего транспортным средством, не было документов, поэтому он решил скрыться. При этом, машина, за рулем которой находился юноша, сбила с ног стража порядка, и протащила его за собой.

В итоге участковый получил травмы – ушибы и ссадины, а лихач был задержан.

Часть первая статьи 318 УК РФ — "Применение насилия в отношении представителя власти", по которой и возбуждена статья, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщают местные СМИ, за рулем авто, участвовавшего в инциденте с полицейским, мог находиться сын заместителя главы одного из районов Ивановской области.