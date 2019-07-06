Москва отреагировала на "менторские поучения" Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.

От рестрикционной "дубинки" США за десятилетия пострадал уже ряд стран с независимой внешней политикой, напомнило ведомство в Fb.

С 1974 года США постоянно вводит какие-то санкции против России как недружественного государства. Сейчас их больше 65. И вместо менторских поучений, касающихся российских мер по защите собственных граждан, хотелось бы услышать от Руд о справедливости американских рестрикционных мер, добавили в МИД.