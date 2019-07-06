Митрополит Иларион поведал о лени малоимущих

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион считает, что пересматривать критерии бедности в РФ с тем, чтобы выявить так называемых "ленивых малоимущих", не имеет смысла.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, он высказал мнение о том, что современное общество к этому не готово, а убеждено, что государство должно больше помогать бедным гражданам.

Митрополит Иларион также задался вопросом о том, кто будет судить о лени малоимущих. По его мнению, это будут, скорее всего, чиновники, которые будут подходить к этой проблеме "по формальному признаку".

"Я думаю, что это не увеличит бюджет государства, но это может пагубно сказаться на малоимущих семьях", — заявил священнослужитель. Он добавил, что задача государства заключается в том, чтобы малоимущих становилось как можно меньше.