Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии на поле стадиона "Александрия" в Египте одержала волевую победу над командой Камеруна – 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Одион Игало (19-я, 63-я минуты) и единожды отличился Алекс Ивоби (66), а у камерунцев мячи забили Стефан Баокен (41) и Клинтон Н'жье (44).

Таким образом, Нигерия вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Египет – Южная Африка.