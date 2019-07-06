Аргентина – Чили. Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу встречается с командой Чили. На 37-й минуте между футболистами произошла стычка, в результате которой поле покинули два игрока.

Эпизод произошел при счете 2:0 в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.

#CopaAmerica



¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!💥



EXPULSIÓN A MEDEL Y A LIONEL MESSI.



🇦🇷 Argentina 2 — 0 Chile 🇨🇱



38´⏱



pic.twitter.com/1DM0pBBxua — GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) 6 июля 2019 г.

Напомним, счет в игре на 12-й минуте открыл Серхио Агуэро, забив с передачи Месси, а спустя десять минут преимущество своей команды удвоил Пауло Дибала.