На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля

На Большой Тульской улице в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля. Об аварии СМИ рассказали представители пресс-службы управления ГИБДД столицы.

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города, передает РИА Новости.