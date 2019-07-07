У берегов Туниса береговая охрана обнаружила тела 13 мигрантов

У юго-восточного побережья Туниса сотрудники береговой охраны обнаружили 13 тел погибших нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщил представитель Тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим.

Ранее СМИ сообщали, что у берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами. По информации гуманитарной организации Alarm Phone, оказывающей поддержку людям, попавшим в бедствие в море, в результате ЧП без вести пропали 80 человек.

Как уточнил Слим, 13 тел были обнаружены у побережья в районе города Бен-Гардан и в провинции Меденин. В настоящее время продолжаются поиски остальных пассажиров судна, передает РИА Новости.

По предварительным данным, береговая охрана Туниса обнаружила тела нелегальных мигрантов, несколько дней назад отплывших из Ливии в Италию.