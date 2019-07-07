Тур де Франс. Ильнур Закарин начал многодневку скромно

В столице Бельгии вязал старт традиционная веломногодневка "Тур де Франс". Первый этап прошел по дорогам Бельгии – гонщики преодолели равнинный маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами. Победу одержал голландец Майк Теунссен из команды Jumbo-Visma.

Время Теунссена 4 часа 22 мин. 47 сек. В тройку лучших вошли словак Петер Саган (команда BORA-Hansgrohe) и австралиец Кэлеб Юэн (Lotto Soudal). Единственный россиянин на "Большой петле" Ильнур Закарин из российско-немецкой команды Katusha-Alpecin пришел на финиш 103-м.

Другие фавориты пока держатся в тени. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) на 25-м месте, Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – на 53-м, Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – на 67-м, Тибо Пино (Франция, Groupama-FDJ) – на 76-м, Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – на 146-м.