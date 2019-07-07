Деньги на зарплаты пожарным возьмут из резерва правительства

Средства на повышение зарплат пожарным найдутся в резервных фондах правительства, заявил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Министр отметил, что потребуется изыскивать дополнительные ресурсы в резервных фондов правительства. На вопрос, найдутся ли деньги, заверил: "Найдем".

Распоряжение повысить пожарным зарплаты президент России Владимир Путин дал по итогам "Прямой линии". Пожарный из Калининградской области сообщил глава государства, что он получает 16 тысяч рублей, его коллеги – 12-13 тысяч.

Путин сообщил, что в 2019 году для МЧС выделят 4,3 миллиарда рублей, это позволит повысить сотрудникам зарплаты примерно до 24 тысяч рублей. В 2020 году зарплата должна вырасти до 32 тысяч.