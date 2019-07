Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев наказан организаторами британского турнира "Большого шлема". Игрока оштрафовали на круглую сумму в 5,5 тыс. долларов за неспортивное поведение в ходе матча с Давидом Гоффеном в третьем круге Уимблдона.

Медведев славится тем, что не умеет играть затяжные пятисетовые матчи. Вот и на сей раз он вел в пятой партии 4:1, но проиграл подачу Гоффена и уступил свою. После этого игра россиянина "посыпалась", а он сам стал вести себя как капризный ребенок.

Даниил накричал на судью после ошибки линейного арбитра, которая стоила ему двойной ошибки на брейк-пойнте. Кроме того, наш игрок несколько раз ударил ракеткой по ограждению корта и, уходя в раздевалку, нанес удар ракеткой по траве.

Всеанглийский лаун-теннисный клуб, проводящий турнир, требует от теннисистов уважительного отношения к естественному покрытию кортов, поэтому после матча супервайзеры соревнований вынесли решение наложить на россиянина штраф.

Supervisor is taking a photo of the grass that Medvedev hit angrily as he left the court. pic.twitter.com/ZmJzJqDJvz