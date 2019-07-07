Появилась новая версия гибели Boeing МН370

Новая версия гибели рейса МН370 "Малайзийских авиалиний" в марте 2014 года озвучена в документальном фильме Flight MH370 британского телеканала Channel 5. По словам британского специалиста по авиабезопасности Джима Термини, весьма вероятно, что произошел угон самолета — и в этом случае есть четыре возможных варианта.

Самолет мог быть угнан членом экипажа, либо одним из пассажиров, пишет The Daily Express. Третий вариант, довольно необычный — угонщиком мог быть пробравшийся в самолет безбилетник. "И, конечно, есть четвертая возможность — электронный перехват управления самолетом с наземной станции", — говорит Термини.

При этом версия о пробравшемся на борт угонщике-зайце, хоть и маловероятная, означает, что расследование, сосредоточенное на поиске возможного угонщика среди членов экипажа и пассажиров лайнера, может оказаться тупиком.

Ночью 8 марта 2014 года Boeing 777, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 239 человек. Предполагается, что он потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.

В мае прошлого года авиаконструктор и пилот Саймон Харди заявил, что пропавший в 2014 году малайзийский Boeing был намеренно угнан, а затем уничтожен командиром корабля по имени Захари Ахмад Шах. Такой вывод эксперт сделал, проанализировав маршрут пропавшего лайнера.

По словам эксперта, Захария Ахмад Шах намеренно перестал выходить на связь, а также специально проложил курс в слепой зоне на границе Малайзии и Таиланда. Сделано это было, чтобы запутать диспетчеров. Наконец, пилот сделал незапланированный крюк вокруг малайзийского штата Пинанг. Позднее выяснилось, что Шах родился в этом регионе.