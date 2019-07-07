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Ситуация на Украине 38 минут назад
Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг
На пресс-конференции в Италии Путина спросили и про Украину. "Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех Минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям. Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров, когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ. Что это будет тогда?" – сказал глава российского государства.
Тем временем на Украине при Зеленском мало что меняется. Вот уже 50 дней из первых ста в должности, а молодой президент словно продолжает играть в загадочность: отвечает на вопросы скользко и уклончиво, предвыборные обещания не исполняет. Президент Зеленский не делает даже то, что зависит лишь от него.
Яркий пример — дело журналиста Кирилла Вышинского, который под арестом с 15 мая прошлого года. Следствие по абсурдному обвинению в госизмене уже завершено, а сейчас его продолжают бессмысленно гноить в тюрьме, мол, такова избранная мера пресечения.
2 июля как раз по мере пресечения собралось судебное заседание, но никакого решения не было принято, поскольку сторона обвинения сменила прокурора, а вновь представленный вдруг заявил, что с делом не знаком вообще. Теперь ему дали время на ознакомление. И вроде даже нечего опротестовывать, ведь решения-то никакого нет.
А наш друг и коллега журналист Кирилл Вышинский опять и все еще на нарах. В компетенции президента Зеленского — прекратить это издевательство, например, просто амнистировать Кирилла Вышинского, дабы не позорить Украину. Но решение не принято до сих пор.
И так со всем. Неудивительно, что в преддверии выборов в Верховную Раду, что намечены на 21 июля рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" продолжает падать. Сейчас это 42,3%, тогда как еще месяц назад партия собирала 48,2. То есть за месяц падение "Слуги народа" — почти 6%. Даже при такой динамике сторонники Зеленского планируют собрать в новом составе украинского парламента большинство. Но для самой Украины столь быстрое и оправданное разочарование, конечно же, болезненно.
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