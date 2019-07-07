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7 июля 201920:46 Максим Киселёв

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Непростые времена переживает Греция. В стране — политический кризис после того, как партия "СИРИЗА" премьер-министра Ципраса проиграла на выборах в Европарламент правоцентристам. 7 июля в Греции досрочно избирают свой парламент. Сможет ли "СИРИЗА" сохранить власть в стране или Грецию ждут перемены, скоро узнаем. Пока же — о том, как живется грекам в Евросоюзе.

Здесь даже центы и евро называют "копейками" и "рублями". Так привычнее тем, детство которых прошло в Грузии, на Украине, в Ленинграде или Москве, — рожденные в СССР. Советские греки и в Афинах не скучают по нашим ценникам и докторской колбасе.

Продукты, правда, хоть и с нашими названиями, от России все же далековато, если внимательно взглянуть на производителя. Сметана, например, — из Польши.

У каждого из них своя судьба. Хозяева магазина братья Геличалис перебрались в Афины из Сухуми. Светлана вообще в Греции узнала, что близкие на родине сменили гражданство. Уезжала из украинского Крыма, а теперь на побывку ездит в Россию. Савва — грек из грузинского Кобулети. Вещи и детей собирал недолго — слишком тяжко стало в Грузии в 1993-м.

Здесь, едва не разорился на киви, но с оливковым маслом получилось. А главное — он знал то же, что и каждый в СССР: в Греции есть все, но больше всего – шуб.

Под "Калинку-малинку" на пляже курортного Катерини, отдыхающим в купальниках предлагается новая коллекция мехов. Длинноногие модели при температуре за плюс 35 едва не получают тепловые удары, но дело того стоит. Русский клиент по-прежнему главный для греческого скорняка.

Шубы Савву — теперь владельца оливковых рощ и гостиниц — сделали одним из самых успешных бизнесменов региона. Заказывает только у таких маленьких мастерских, где каждый шов может проверить лично.

Касторья — греческая столица шуб. Еще недавно их делали в каждом дворе. И были времена, когда и итальянские дизайнеры заказы отправляли в эти мастерские, а местные скорняки считались самыми дорогими в мире.

Те времена Савва Демерцидис помнит хорошо, когда заказы едва успевали выполнять 2 тысячи заводов и мастерских. Ехали в специальные "шубные туры". Цена тогда оправдывала любые затраты на перелет.

Но кризис оставил на плаву максимум 10% цехов. Не только потому, что русский клиент резко перекинулся на Китай. В Греции мало осталось тех, кому можно передать вековые технологии . И современным мастерам иглы и нитки уже под 60.

Это беда Греции. Молодежь не желает существовать в новой системе налогов, придуманной для нее МВФ. Еще недавно самое социальное государство Европы задыхается от выплат кредиторам. И молодые мозги и руки уплывают подальше от родных берегов.

Димитриас Цогас рыбачил с 12 лет, мастерству учился у отца. Его сын такой судьбы не хочет. Какой смысл, если тяжелейший труд, который начинается с закатом, а на рассвете лишь закончится, принесет максимум 50 евро на двоих с напарником.

"Я еще помню, как вся лодка после возвращения был забит рыбой , а теперь вот пять рыбин поймали, и еще неплохо. Получим где-то 120 евро. А только на солярку потратим 70. Мало стало рыбы. Все вычерпали", — вздыхает Цогас.

Улов Димитраса — пара осьминогов и небольших рыбешек, которые на килограмм с трудом потянут. В Греции с ее тремя морями своей рыбы стало не хватать.

400-метровая сеть — ничто, огромные суда 5-километровыми рукавами траулят на километры, вычерпывая рыбу от поверхности до дна. На крупнейшем афинском рыбном рынке дефицита, конечно, никакого нет, но найти свой местный продукт вдруг стало проблемой.

"Вот рыба из Сенегала. И очень много выращенной искусственным путем. Она хуже той ,что нагуливает в мясо в море, но туристы хотят каждый день есть рыбу, а натуральной не хватает", — говорят рыбаки.

Те, то готов бросить рыбацкие сети на берегу, уходят в более востребованный бизнес. Когда столько туристов, морепродукты они сметают полями. Хозяин этих ферм — тоже бывший рыбак. Вынимать подращенных мидий, чтобы потом — сразу по ресторанам, всякий раз нужно с 2 ночи до 5 утра. Но иного выхода, как встречать рассвет в море, нет, иначе с молотка может уйти все, что зарабатывали отцы и деды, — в Греции все-таки разрешили банкам забирать единственное жилье за долги.

"Это дом фактически уже не наш. Каждое утор мы боимся стука в дверь. Нам уже сказали, что все равно выкинут отсюда. Слишком велик долг перед банком — 500 тысяч евро. Возвращать мне нечем. Магазин разорен, дети потеряли работу. А мама с отцом, у которых была пенсия, умерли. Все, что я могу предложить банкирам, — 100 евро", — сказал Янис Теодопулос.

Его история типична для современной Греции, в которой когда-то домовладений на душу населения было больше всех в Европе. Именно за счет легких кредитов. А теперь больше всего яхт. Как насмешка над бедами Яниса бухты Афин, которые трещат по швам от количества все новых и белоснежных. Судовладение в Греции уже несколько лет — самое выгодное дело. Туристы, хлынув к берегам Эллады, сделали ее Меккой яхтинга. И всякий, кто начинал с одного-двух маломерных парусников, — теперь хозяин десятков судов океанического типа.

33 миллиона туристов в год — таких цифр у Греции не было еще никогда. Едва ли не каждый островок уже обзавелся своим большим или малым аэропортом, а только в Афинах за несколько месяцев построили 4 огромных отеля. Все равно не хватает.

Греция — по-прежнему обладатель самого крупного в Европе флота. Но над ее главным портом — иероглифы. Уже почти все причалы здесь принадлежат китайцам. Просто бизнес, но громадные суда на разгрузке все хуже скрывают кладбища собратьев по волнам, которым их уже никогда не увидеть. Километровые свалки вдоль береговой линии — это тоже греческий флот, просто проигравший битву за море.

Из рабочих здесь — только бригада плавучего резчика. От скуки слоняется по разбитым трюмам и рубкам будущих жертв корабельных пил. На время их работа остановлена. Не потому, что власти одумались, — квота на резку в этом месяце закончилась.

"Я один такой корабль могу разрезать за два часа. Но мы работаем теперь только с маленькими. Большие забирает на металл Турция. Греции даже металлолома не оставили!" – возмущается бригадир резчиков.

Гордость Греции — ее флот, который тысячелетия конкурировал с ведущими морскими державами, — теперь строит свои суда на иностранных верфях. Всего 20 лет потребовалось, чтобы уничтожить то, что создавалось веками. А те меленькие утлые баркасы, что еще бьются с морем и мощными траулерами за остатки ресурса, рыбакам предложено сломать в обмен на компенсацию от 6 до 12 тысяч евро.

Чудом выжил другой бизнес. Выжил плохо. Процветали, пока торговали с Россией. В Европе греческие персики без надобности — там своих полно. Но в 2014-м здесь все узнали страшное слово – "эмбарго". Конвейеры встали, цены рухнули.

По временам, когда торговли с нами, здесь тоскуют. Кто еще давал такую цену?! Попытались, было, выйти на Африку и Азию, но и там ведь законы рынка понимают. Платят так, что едва хватает выходить в ноль. Без прибыли. В то, что Россия когда-то отменит эмбарго, разуверились, потому и болтаются на ветках уже созревшие персики. Сейчас дешевле позволить им умереть.

Димитрис Сфудурис уже который раз перечитывает фамилии на стене. Цифра на против каждой — год или месяц, сколько исполнилось замученном. Список на две доски — его родственники. Он — хранитель их пристанища, домика на горе, где за стеклом собраны "свидетели" — черепа.

Греции нужны репарации. Речь идет о сумме в сотни миллиардов, но то, что натворили нацисты в греческих городах, вряд исчисляется в евро. Димитрис в 1944-м рожден еще не был, но хорошо помнит рассказы дяди и знает, почему в деревушке до сих много уцелевших довоенных домов, — солдаты не работали огнеметами и пули пустили только в последний момент, добивая. Каждый из двухсот погибших был зарезан.

Они прятались в горах, но их кельи и храмы все равно находили. Сначала турки, потом немцы — в поисках партизан. Вновь и вновь они отстраивались. В монастыре святого Дионисия на горе Олимп сумели сберечь письмо за личной подписью Петра Первого, даже когда другие реликвии пришлось бросить в огонь.

Вот этот автограф. Документ дарует монастырю право собирать подношения монахам обители на территории России. Связь времен и народов за сотни лет не истлела в этих горах. Так, на службу здесь зазывали века назад — стуком, который летит над Грецией от парящих в небесах монастырей Метеоры. Это символ удара молотка Ноя о ковчег. Чудо спасения, им совершенное, кажется, и сейчас нужно этой земле.

Уже есть предварительные данные по выборам в греческий парламент. По данным экзитполов, оппозиционная партия "Новая демократия" получает порядка 40%, а партия "СИРИЗА" действующего премьера Ципраса — значительно меньше — около 30%. Это означает, что в Греции сменится правительство, а премьер Ципрас теряет свое кресло.

Текст: "Вести недели"

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