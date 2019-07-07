Тема:

Ситуация на Украине 13 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 июля 201922:44 Виталий Кармазин

Украина: под красивыми лозунгами в политику лезет старый криминал

Украина: под красивыми лозунгами в политику лезет старый криминал

На Украине во власть идет и старый криминал. В Раде он будет играть разлагающую роль. Для этого 10 июня был проведен объединительный форум пяти "карликовых" партий, ставших основой так называемого "Оппозиционного блока". Для прикрытия — якобы пророссийская повестка дня. Лидеры — ныне действующие депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский, а также мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов.

Дорогие машины съезжаются к харьковской гостинице "Националь". Внутри — роскошный фуршет. Десятки гостей. Во главе стола в инвалидном кресле — мэр Харькова и по совместительству теневой владелец отеля Геннадий Кернес. Словно итальянский дон, он принимает поздравления с 60-летним юбилеем. Гости рассыпаются в комплиментах и уверяют, что весь Харьков боготворит своего хозяина.

У Кернеса много планов на это лето. Главный — кооперация с другим украинским мэром — главой Одессы Геннадием Трухановым. Их называют "мэрами-близнецами": оба имеют богатое криминальное прошлое, оба много раз попадали в коррупционные скандалы, оба умело пользовались услугами киевских покровителей. И вот теперь они вдвоем создали площадку "Доверяй делам", которую уже назвали "партией двух Ген".

"Харьков и Одесса — это специфические города, они выделяются на Украине. Причем у мэр Харькова и мэра Одессы есть общее. Против Кернеса есть уголовные дела и против Труханова есть дела. И это их объединяет", — сказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Геннадий Кернес — колоритная фигура. В коляске он последние пять лет. Был ранен в результате покушения. В преступных кругах Харькова Кернеса называют Гепа. По данным местных журналистов, это прозвище он получил еще в 80-е, когда катал наперстки.

"Он сидел возле магазина "Старт", а это было место, куда в то время приходили люди с деньгами", — вспоминает журналист Сергей Ермаков.

По информации СМИ, Кернес торговал краденой ювилиркой. Его не раз задерживали. В 1992-м приговорили к трем годам колонии за мошенничество. Но за время следствия и суда срок вышел, и Кернес оказался на свободе. Занялся бизнесом. Скупал акции банков, контролировал казино. Затем ушел в политику. Кернес постоянно давал повод для расследований.

Спецоперация 2008 года. Тогда Гепу везли на допрос в МВД по делу о покушении на убийство. Сам он идти не хотел. Сказался больным и спрятался в карете скорой помощи.

Разыгрывание скандальных спектаклей стало визитной карточкой харьковского мэра. С подчиненными он разговаривал, словно криминальный босс на так называемых сходках. Даже покушение, после которого Кернес оказался прикован к коляске, многие в Харькове считают инсценировкой.

"Абсолютно циничный и беспринципный. В своем актерском таланте может дать многим фору", — считает политолог Андрей Золотарев.

Его подозревали в хищениях земли. Покровительстве своим строительным компаниям. Еще одно уголовное дело против Кернеса расследовали в прошлом году. Мэра и его охранников судили за похищение и угрозы убийством. Судья скандально закрыл дело. Говорят, вопрос решился через депутатов Верховной Рады. Генпрокуратура Украины опротестовала решение. Сейчас дело Кернеса — в апелляционной инстанции.

Спасти мэра Харькова от уголовного преследования может дружба с главой Одессы Геннадием Трухановым. Его считают ставленником криминала с обширными связями в правоохранительных органах.

Малиновской суд Одессы. Недавно в нем начали оглашать приговор мэру Геннадию Труханову. Он не согласен с претензиями следствия. Еще в 2016 году следователи выяснили, что Труханов похитил 7 миллионов долларов при покупке старого завода "Краян". В здание Одесской фабрики тяжелого краностроения должна была переехать мэрия. Но цена покупки нового дома для чиновников оказалась подозрительно высокой.

"В 25 раз превышена. Это все сейчас проверяется. В рамках этого производства были проведены обыски, в том числе и в помещении мэрии. Изъяты документы, сейчас проводится экспертиза. И по ее результатам будет устанавливаться круг подозреваемых", — сказал Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины.

Геннадия Труханова в криминальных кругах Одессы называют Капитаном. Прозвище — наследие 90-х. После армии Труханов основал сеть бойцовских клубов под названием "Капитан". В них вербовали спортсменов в местную группировку.

"Он с детства тусовался со шпаной, которая потом стала бандитами. Эти люди вошли в группировку Ангерта", — отметил Александр Боровик, заместитель главы одесской областной государственной администрации.

По данным спецслужб, своей карьерой Труханов обязан авторитету Александру Ангерту, известному под прозвищем Ангел. Он был теневым хозяином Одессы. За Ангертом тянется шлейф преступлений. В 80-е был приговорен к расстрелу, но после 10 лет колонии вышел на свободу.

"Судим он был в Одессе за убийство девочки. Там грабеж был. И некрасивая сцена: он во время полового акта, откусил девочке мочку уха и выплюнул ее", — рассказала Алла Корыстовская, бывший следователь одесской милиции.

Говорят, Труханов и сам не чурался расправ.

"Известен эпизод, когда Труханов лично кому-то рубил пальцы, известно, что свидетели это подтверждают оперативнику, но они не хотят об этом говорить в суде, потому что бояться расправы", — пояснил Александр Боровик.

По данным СМИ, в 90-е Ангерт контролировал перевалку нефти в одесском порту. Вместе с авторитетом Леонидом Мининым занимался торговлей оружием. В конце 90-х попал в поле зрения итальянской полиции. Она вела расследование в отношении банды Ангерта.

Вот материалы тех лет. Папка озаглавлена "Украинская мафия". Правда, в тексте итальянцы, по привычке, называют ее "русской". На первом месте в списках — Леонид Минин. На третьем — Ангерт. На шестом — Труханов.

"Труханов — единственный из группировки, кто часто ездит в Одессу, где через свои контакты с представителями правоохранительных органов лично выясняет подробную информацию об инициативах полиции, направленных на борьбу с организованной преступностью", — говорится в документах.

"Геннадий Труханов рос в этой организации, на каком-то этапе он возглавил службу безопасности этого синдиката, который становился сильнее. И когда синдикат усилился настолько, что он мог вступить в серьезную политическую борьбу на Украине, в Одессе особенно, то Труханов стал таким смотрящим", — сказал Александр Боровик.

Его сделали мэром. По некоторым данным, так группировка Ангерта получила доступ к многомиллиардному бюджету города.

По информации СМИ, карманные компании Труханова постоянно получали подряды на ремонт одесских и даже киевских дорог. Труханова обвиняли в том, что на "дорожной схеме" он "отмыл" около 4 миллиардов гривен. Деньги, по всей видимости, мэр уводил в офшоры.

Его называют владельцем нескольких десятков страховых, строительных и юридических компаний. Местные общественные активисты в открытую говорят, что одесская банда давно купила руководителей правоохранительных органов региона. До недавнего времени главного полицейского области Дмитрия Головина и прокурора Олега Жученко, у которого недавно обнаружили 200 квартир в Одессе. Деньги им якобы выделял бизнес-партнер Ангерта и Труханова Владимир Галантерник, он же — Лампочка.

"Галантерник — известный рейдер, криминальный авторитет в Одессе. Его называют крестным отцом, серым кардиналом Одессы. Он "отжимал" Привоз и "Аркадию", — сказал Юрий Ткаченко, представитель организации "Традиция и порядок".

"Сегодня правосудие и правоохранительная система абсолютно легли под этот олигархически криминальный клан, который захватил Одессу. Они грабят наш город и считают, что закон для них как дышло", — уверен Михаил Кузаконь, глава одесской городской организации "Народный рух Украины".

Многие боятся, что мэр Одессы Геннадий Труханов избежит наказания и по делу о хищении бюджетных денег. Недавно прокуратура потребовала посадить его на 12 лет. Но Труханов, как и мэр Харькова Геннадий Кернес, тоже ожидающий приговора, видимо, уповает на новые связи. К ним примкнул и сбежавший из Москвы девелопер Павел Фукс, которого в России подозревают в обмане дольщиков. По мнению экспертов, их кооперация под названием "Доверяй делам", которая вошла в так называемый "Оппозиционный блок" преследует свои интересы.

"Продать свою популярность, кто как бы дороже заплатит. И, по-видимому, дороже заплатили Коломойский с Ахметовым, и они объединились вместе с ними в большой проект, который фактически ведут эти два олигарха. Ясно, что они будут играть в олигархическую игру и управлять этим процессом. Будет двойка Ахметов и Коломойский, и никакого дела до интересов избирателей им, конечно, не будет", — считает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Выходит, что под красивыми лозунгами в политику вновь идет старый криминал, который, похоже, только так рассчитывает остаться на плаву или, как минимум, на свободе.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:37

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

20:31

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

20:30

СИРИЗА признала свое поражение

19:40

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

19:07

Депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

18:17

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

18:06

ПАСЕ не даст России карт-бланш

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

1 час назад
Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

1 час назад
Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

2 часа назад
Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

57 минут назад
Ципрас пообещал передать власть Мицотакису 8 июля

Ципрас пообещал передать власть Мицотакису 8 июля

29 минут назад
Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

3 часа назад
Минтранс подсчитал убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию

Минтранс подсчитал убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию

1 час назад
Иран и уран: Израиль воззвал к Великобритании, Германии и Франции

Иран и уран: Израиль воззвал к Великобритании, Германии и Франции

5 часов назад
Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

2 часа назад
Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

2 часа назад
Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

2 часа назад
Санкционку будут отслеживать несколько операторов

Санкционку будут отслеживать несколько операторов

2 часа назад
Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

1 час назад
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

1 час назад
"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

1 час назад
Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

1 час назад
Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

1 час назад
Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

1 час назад
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

1 час назад
Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

2 часа назад
ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

2 часа назад
Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

3 часа назад
Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна

Мальта все же примет мигрантов с немецкого судна

3 часа назад
Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Одессе

Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Одессе

3 часа назад
Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

3 часа назад
На высоте многоэтажки: депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

На высоте многоэтажки: депутат выложил видео с застрявшими на аттракционе людьми

3 часа назад
Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

3 часа назад
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли

4 часа назад
Света нет: венесуэльские НПЗ приостановили работу

Света нет: венесуэльские НПЗ приостановили работу

4 часа назад
В Нижнем Новгороде выпал необычный град. Видео

В Нижнем Новгороде выпал необычный град. Видео

5 часов назад
Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

5 часов назад
Регистратор запечатлел гибель водителя и пассажира машины в Москве

Регистратор запечатлел гибель водителя и пассажира машины в Москве

6 часов назад
Капитан "Атолла" арестован

Капитан "Атолла" арестован

6 часов назад
Резолюция против российских "Потоков" принята ПА ОБСЕ

Резолюция против российских "Потоков" принята ПА ОБСЕ

6 часов назад
Появилась новая версия гибели Boeing МН370

Появилась новая версия гибели Boeing МН370

6 часов назад
Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на Уимблдоне

7 часов назад
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

7 часов назад
Газовый вопрос: Киев зарабатывает на реверсе, которого нет

Газовый вопрос: Киев зарабатывает на реверсе, которого нет

7 часов назад
Украинское шоу: на смену любителю Порошенко пришел профессионал

Украинское шоу: на смену любителю Порошенко пришел профессионал

7 часов назад
Принципиальная позиция: Медведчук признался, что президентом стать не хочет

Принципиальная позиция: Медведчук признался, что президентом стать не хочет

7 часов назад
Водитель опрокинувшегося бензовоза, подвозивший туристов, дал показания. Видео

Водитель опрокинувшегося бензовоза, подвозивший туристов, дал показания. Видео

7 часов назад
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

7 часов назад
Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

8 часов назад
Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

8 часов назад
Итальянские журналисты подрались, чтобы пробиться к Путину

Итальянские журналисты подрались, чтобы пробиться к Путину

8 часов назад
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

9 часов назад
Кудрин прокомментировал свой "дрейф в сторону Глазьева"

Кудрин прокомментировал свой "дрейф в сторону Глазьева"

9 часов назад
Какое отопление выбрать для дачи

Какое отопление выбрать для дачи

11 часов назад
Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

11 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

06.07.2019 12:47
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26