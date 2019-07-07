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7 июля 201919:01

Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

Global Look Press

Финский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Баффало Сэйбрз" Расмус Ристолайнен в родном городе Турку превысил скорость на 40 км/ч, за что получил рекордный для страны автомобильный штраф в размере 120 тысяч евро.

Инцидент произошел в мае, когда 24-летний игрок обороны на своем автомобиле Mercedes-Benz G 500 двигался со скоростью 81 км/ч по дороге, где максимальная разрешенная скорость составляет 40 км/ч.

В Финляндии размер штрафа зависит от того, сколько зарабатывает человек. Зарплата Расмуса составляет 5,4 миллиона долларов в год, в результате чего его штраф составил 120 тысяч евро и обновил предыдущий рекорд, который принадлежал также хоккеисту – Александру Баркову из команды "Флорида Пантерз", ранее он заплатил 46 тысяч долларов.

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