Испанские баскетболистки второй раз кряду выиграли чемпионат Европы

В финале чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд сборная Испании на паркете "Штарк Арены" в Белграде обыграла национальную команду Франции со счетом 86:66 (32:21, 18:15, 20:20, 16:10).

У победительниц встречи самыми результативными стали Марта Шаргай (23 очка), Сильвия Домингес (13) и Лайя Палау (12), а у француженок больше всех набрали Сандрин Груда (18), Бриа Хартли (17) и Андене Мийем (11).

Ранее в матче за третье место турнира Сербия переиграла Великобританию – 81:55 (25:16, 15:17, 21:6, 20:16).

Для сборной Испании эта победа стала второй кряду и четвертой в истории чемпионатов Европы. Ранее испанки побеждали на первенствах Европы в 1993-м, 2013-м и 2017-м годах.