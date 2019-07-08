Президент и премьер Грузии назвали провокацией нецензурные высказывания ведущего "Рустави 2"

"Отвратительной провокацией и попыткой внести дестабилизацию" в стране назвал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе слоа и поведение телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

По мнению грузинского премьера, "все разумные люди оценят этот факт как выражение очень опасной политически провокации".

"Это провокационная война против своей страны, грязная и отвратительная игра с безопасностью государства и граждан".

Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что хоть и разделяет позицию ведущего, но считает неприемлемым нецензурную брань в прямом эфире, сообщает РИА Новости.

Телеведущий Георгий Габуния начал эфир авторской вечерней программы "P​​​.S." с обращения на русском языке с употреблением нецензурных выражений в адрес российского президента Владимира Путина.

Огромное количество грузинских пользователей соцсетей осудили ведущего. По их мнению, такой выпад может еще больше обострить грузино-российские отношения.

Тем временем на странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter появился критикующий ситуацию пост. Нецензурное обращение телеведущего к российскому президенту названо "разжиганием ненависти, словесной агрессией, оскорблением и провокационным заявлением", которое "идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе". Ранее грузинский лидер заявляла, что "Россия — враг и оккупант". Эти слова поддержали протестующие в Тбилиси оппозиционеры.