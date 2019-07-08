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8 июля 201900:55

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

EPA

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" завершился футбольный турнир Copa America 2019. В финальном матче чемпионата Южной Америки встречались хозяева поля бразильцы и сборная Перу. Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1.

Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали. Однако все изменилось, когда бразильцы усилиями Эвертона открыли счет на 15-й минуте. Тут уж игра пошла на встречных курсах и интрига матча заметно усилилась.

В концовке первого тайма соперники выдали супер-голевой отрезок. Сначала Герреро со спорного пенальти счет сравнял, но не прошло и минуты, как Габриэл Жезус снова вывел хозяев Copa America вперед. Он стал и героем, и антигероем матча, поскольку на 70-й минуте был удален с поля и оставил бразильцев в меньшинстве.

Перуанцы в концовке матча сильно придавили уставших и игравших в меньшинстве "пентакапмеонов" к их воротам, но сравнять счет так и не смогли. А на исходе основного времени судья поставил пенальти и в ворота гостей. Ришарлисон с "точки" не промахнулся.

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